Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha così parlato a Sky Sport dopo il match contro la Juve: le dichiarazioni

Bryan Cristante ha parlato a Sky Sport dopo Juve Roma.

MOURINHO SODDISFATTO – «Sappiamo che quando vai sotto contro di loro è dura, sono bravi a chiudersi dietro. L’episodio ci ha tagliato le gambe, ma l’abbiamo interpretata nel modo giusto. Però gli episodi fanno la differenza e andiamo a casa con una sconfitta».

SCONFITTA CHE RIDIMENSIONA – «Abbiamo la fortuna che la classifica è corta. Abbiamo due scontri diretti a gennaio, possiamo stare ancora attaccati. Dobbiamo fare di tutto per vincerne due o tre di fila per tornare in zona Champions».

SCELTE DI MOURINHO PIU’ OFFENSIVE – «Se siamo tutti abbiamo più soluzioni, poi è il mister che fa la squadra e non ha bisogno dei miei consigli. Il mister è forte. Dietro ci manca qualcosina, ma non è una sconfitta che rivoluziona il tutto. Il mister sa cosa fare, faremo di tutto per vincere le prossime».

