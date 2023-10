Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa torna sulle critiche fatte di recente a Leao e parla del Milan di Pioli.

LE PAROLE – «Leao era stato messo in discussione pochi giorni fa, per l’atteggiamento in Champions League. Ieri è stato nuovamente decisivo. Pioli è l’allenatore che ha abbracciato maggiormente le novità, l’utilizzo di tecnologie e che ha studiato tantissimo, accettando anche di cambiare. Il fatto di dare la palla sul rimorchio (come in occasione dei gol dei rossoneri, ndr) è una cosa studiata anche dal Manchester City di Guardiola. Quando l’attaccante va a calciare da quel punto, l’aspettativa di gol è molto più alta»

The post Caressa: «Pioli allenatore innovativo, ha fatto come Guardiola al City, ecco come» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG