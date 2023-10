Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma-Frosinone, Romelu Lukaku ha parlato così. Le parole dell’ex obiettivo del Milan.

LE PAROLE – «In questi ultimi giorni abbiamo parlato tra di noi e con il mister. Ci siamo detti che oggi per noi era veramente importante. Abbiamo fatto una bella partita, dobbiamo continuare così. Ho una relazione importante con il mister, mi conosce molto bene. Devo fare il meglio possibile. Devo ringraziare anche i miei compagni che mi aiutano ogni giorno. Siamo in una posizione difficile, dobbiamo migliorare sia negli allenamenti che in partita. Sono sempre concentrato sul fare la scelta giusta in campo: tirare o fare la sponda per un compagno. Dybala Con ogni compagno d’attacco che ho avuto c’è stata una buona intesa. Paulo è un giocatore di grandissima qualità. Adesso pensiamo a fare il meglio per la Roma».

