Il giornalista e telecronista Fabio Caressa si interroga sul ruolo che potrà avere Zlatan Ibrahimovic in dirigenza al Milan

Durante Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha espresso le proprie perplessità in merito al ruolo di Ibrahimovic al Milan, considerando anche l’influenza mediatica della figura dello svedese per Pioli.

LE PAROLE – «Questo argomento secondo me per Pioli è un po’ umiliante: allena da vent’anni, c’avrà mica bisogno di sentire i dirigenti al telefono ogni 5 minuti? Poi tra l’altro ha detto che il gruppo di lavoro è unito, che vanno tutti nella stessa direzione. Ibrahimovic sarà bravissimo, perché ha dimostrato nella sua vita di essere un grande leader, un vincente, un grande campione. Può forse coprire un buco di leadership che magari con la sua assenza nello spogliatoio ci può essere con i ragazzi giovani. Sulla rovesciata a Miami? Se io sono appena arrivato come dirigente di una società importante non lo metto su internet, ma magari non ci vado neanche a Miami se la squadra gioca il 30».

