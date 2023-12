Il giornalista Luca Marchetti ha detto la sua sull’interesse da parte di Milan e Roma per Kehrer e sulle difficoltà per entrambe le squadre

Dagli studi di Sky, durante Sky Calcio Club, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulla questione Thilo Kehrer, accostato sia al calciomercato Milan che alla Roma. Il giornalista ha spiegato anche le difficoltà che stanno affrontando sia i rossoneri che i giallorossi ad operare in questa sessione di gennaio con poco budget a disposizione.

LE PAROLE – «I difensori centrali sono la merce più richiesta per il mercato delle squadre italiane: lo vuole il Milan, lo vuole la Roma, lo vuole l’Atalanta e lo vuole il Napoli. L’Atalanta e il Napoli possono permettersi di pagarlo, Roma e Milan lo vorrebbero in prestito. Un nome che è stato proposto sia ai rossoneri che ai giallorossi è quello di Kehrer, che piace più a quest’ultimi. Gli altri nomi sondati o non si muovono in prestito, o non si muovono a gennaio, o non vogliono venire in Italia. È un momento di difficoltà anche perché se oggi esce un nome di un giocatore disponibile al trasferimento per andare a giocare in una squadra che vuole andare in Champions, l’altra che ancora non ci aveva pensato e non aveva preso contatti ci si fionda immediatamente. I fari sono molto spenti per quanto riguarda il difensore».

