Il telecronista Fabio Caressa ha sottolineato quali sono i calciatori nerazzurri che lo hanno impressionato di più in questa stagione.

Fabio Caressa sul suo canale YouTube ha parlato di alcuni singoli giocatori dell’Inter che hanno reso possibile la vittoria dello Scudetto. “Sommer ha dato tranquillità in un momento difficile, alla fine del derby, quando il Milan aveva provato a riaprire la partita con la forza della disperazione, dopo che l’Inter aveva dominato. E’ stato un portiere che magari non ha acceso gli animi dei tifosi, ma prima di tutto non era facile sostituire Onana, e poi ha dato tanta continuità, c’è sempre stato quando serviva. Ha dato tranquillità al resto del reparto e ha permesso a tutti di crescere in modo esponenziale“. In pochi si aspettavano che Sommer, arrivato per 6 milioni di euro, riuscisse a non far rimpiangere Onana, venduto per circa 60.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Su Acerbi

“Sta dando continuità e ha annullato gli attaccanti del Milan, prima Leao e poi Giroud. Questa è stata una delle sue caratteristiche, soprattutto nei duelli fisici. Merita un posto nella mia top XI“.

L’armeno

“E’ stato l’uomo che ha dato equilibrio al centrocampo dell’Inter. Lui è stato la solidità, ha dimostrato di essere un centrocampista di inserimento ma anche di equilibrio, ha giocato con grande cervello“.

Marcus Thuram

“E’ stato assolutamente decisivo. La scelta dell’Inter si è vista in campo. Ha avuto il vantaggio di parlare italiano. Mi è piaciuto tantissimo“.

