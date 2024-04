L’attaccante olandese del club felsineo interessa da mesi ai rossoneri ma i nerazzurri potrebbero riuscire a realizzare uno sgarbo.

L’Inter vuole iniziare la prossima stagione con 5 attaccanti in rosa visto che il numero di partite sarà molto maggiore rispetto al solito.

La situazione

Lautaro Martinez e Marcus Thuram dovrebbero restare: il primo sta negoziando il rinnovo mentre il secondo partirebbe solo in caso di offerte folli, c’è la clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Già acquistato a costo zero Mehdi Taremi dal Porto, partirà Alexis Sanchez che non vedrà rinnovato il suo contratto in scadenza; infine, Marko Arnautovic è sotto contratto per un altro anno ma i nerazzurri ascolteranno tutte le offerte che arriveranno.

Marko Arnautovic

L’obiettivo

Joshua Zirkzee del Bologna sarà uno dei pezzi pregiati del mercato: costa sui 60 milioni (solo il Bayern Monaco può comprarlo per 40) e piace moltissimo al Milan. L’Inter sicuramente non potrà spendere una tale cifra ma l’affare è possibile anche senza cessioni illustri. Secondo la Gazzetta dello Sport innanzitutto l’olandese gradirebbe la destinazione e lo ha fatto capire ampiamente. Ci sono poi un paio di carte che Marotta ed Ausilio potrebbero giocarsi: una di queste è sicuramente il cartellino di Giovanni Fabbian. L’ex Primavera dell’Inter è di proprietà dei rossoblù ma può essere ricomprato dai nerazzurri per 12 milioni l’anno prossimo: gli emiliani insomma non possono monetizzare più di tanto dalla sua cessione. Se l’Inter volesse Zirkzee potrebbe avere uno sconto in cambio della rinuncia ad esercitare la recompra di Fabbian. I nerazzurri potrebbero racimolare altri milioni dalle cessioni di diversi giovani o dalla vendita di Valentin Carboni per più di 30 milioni.

