Caressa sulla Juve: «Ci sono giocatori interessanti cresciuti grazie ad Allegri». Le parole del giornalista

Fabio Caressa ha parlato attraverso un un video pubblicato sul suo canale You Tube di Massimiliano Allegri e la Juventus. Ecco le parole del giornalista:

«Vince di corto muso? Va bene. E’ lì, è rientrata in zona Champions. A gennaio riavrà dei giocatori importanti. Ora vorrei vedere dei commenti obiettivi. Questo tipo di calcio può essere produttivo o non produttivo, può piacere o non piacere, ma la Juve è là. Ora i commenti sulla Juventus sono gli stessi di prima Tutti sti fenomeni che sono andati via e che dovevano aiutare la Juve ma ora sono scomparsi, ora ci sono giocatori interessanti cresciuti con Allegri. Lo sport professionistico deve portare i risultati, che comportano uno sviluppo economico».

L’articolo Caressa sulla Juve: «Ci sono giocatori interessanti cresciuti grazie ad Allegri» proviene da Calcio News 24.

