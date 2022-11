Dei: «È bello vedere come ci siano giovani che stiano salendo alla ribalta». Le parole dell’ex calciatore

Tommaso Dei ha parlato ai microfoni di TMW per commentare la salita alla ribalta di molti giovani giocatori in Serie A. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«È bello vedere come ci siano giovani che stiano salendo alla ribalta, come Fagioli, Miretti, D’Andrea e Volpato e tanti altri. Che poi il loro minutaggio sia dovuto a defezioni fisiche dei più grandi non è il massimo, ma è comunque un’occasione per vedere alla prova tanti nomi promettenti».

