Il famoso conduttore ed opinionista Sky offre una chiave di lettura importante sugli ultimi match dei nerazzurri tra campionato e Champions Nel mondo del calcio, così come in molti altri ambiti della vita, a volte è la mentalità a fare la differenza tra una squadra che si accontenta e una che aspira sempre al massimo. Recentemente, le dichiarazioni di Fabio Caressa, noto commentatore sportivo di Sky, sul suo canale youtube hanno sollevato un punto interessante su questa dinamica, soprattutto in riferimento alle reazioni e alle aspettative che circondano l’Inter dopo i suoi ultimi incontri, in particolare quelli contro il Manchester City. La Mentalità Vincente secondo Caressa In seguito all’ incontro contro il Manchester City sono arrivati molti complimenti all’Inter di Inzaghi. Caressa in merito all’alternanza campionato/Champions dice: “Mi sembra un campionato di difficile interpretazione. Ma sarà una stagione pesantemente influenzata dalla Champions League e abbiamo visto subito che alcune squadre […]

