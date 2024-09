Il francese è già costato dei punti ai nerazzurri mentre il tedesco scalpitava in pachina. Ecco cosa ha in mente Inzaghi per risolvere la questione titolare.. La situazione attuale dell’Inter e il dilemma posto davanti al suo allenatore Simone Inzaghi mettono in luce le dinamiche e le scelte cruciali che possono influenzare l’intera stagione sportiva. In particolare, l’attenzione si focalizza sulla difesa della squadra, dove le prestazioni di Benjamin Pavard hanno suscitato dubbi e interrogativi, aprendo le porte a possibili revisioni nell’11 titolare, soprattutto in vista dell’imminente e insidiosa trasferta di Udine. La situazione intricata di Pavard Benjamin Pavard, difensore francese, si trova in un momento critico della sua carriera all’Inter, sopratutto dopo una prestazione al di sotto delle aspettative nel derby contro il Milan. Questo appuntamento calcistico, sempre molto sentito, ha messo in evidenza le difficoltà attuali del giocatore, già notate durante la precedente partita a Monza, dove un […]

