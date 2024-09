Il giovane difensore è da tempo sui taccuini di Marotta ed Ausilio ma non è il solo nome che circola utile per svecchiare un reparto arretrato con diversi anni sul groppone.. Nella frenetica ricerca di rafforzamenti per il reparto difensivo, la squadra dell’Inter pone lo sguardo su di un promettente centrale già distintosi in questa stagione con l’Udinese. Con un valore di mercato che al momento si aggira attorno ai 20 milioni di euro, il giocatore rappresenta una delle opzioni primarie per la difesa nerazzurra nel futuro immediato. Tuttavia, l’Inter non è l’unica squadra a tenere d’occhio il giovane talento, rendendo la sua corte una sfida accesa. Il focus su Jaka Bijol Bijol, di nazionalità slovena, ha saputo dimostrare notevoli qualità difensive ed è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’Udinese, squadra che lo ha accolto nell’estate del 2022. La sua capacità di adattarsi a una difesa a tre […]

Leggi l’articolo completo L’Inter domani potrà osservare veramente da vicino il suo obbiettivo di mercato.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG