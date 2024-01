Caressa svela: «La chiave del successo di Allegri si vede in questa Juve, vi spiego». L’analisi del giornalista

Caressa a Sky Calcio Club ha fatto una rivelazione sul lavoro che sta svolgendo Allegri alla Juve. Questa la sua analisi.

CARESSA – «Ho fatto delle esperienze in aziende con Allegri. Quando parlava questa cosa del gruppo la sottolineava tantissimo, per lui è un must. La chiave del suo successo è creare gruppi di lavoro. E questo si vede nella ritrovata compattezza della Juve».

