Orlando avvisa l’Inter: «Se sbaglia le prossime due partite non riprende più la Juve». Le parole verso lo scontro diretto

Massimo Orlando durante Macaranà su Tmw Radio ha mandato un messaggio all’Inter verso lo scontro diretto con la Juve.

LE PAROLE – «Se l’Inter sbaglia le prossime due partite, quella di Firenze e lo scontro diretto con i bianconeri, poi la Juve non la riprendono più. Ma già considerando la partita di domenica, sarà molto complicata per Inzaghi, che dovrà rinunciare anche a Calhanoglu e Barella. La Fiorentina non ha digerito la sconfitta in Supercoppa e le tante critiche, sarà arrabbiata».

The post Orlando avvisa l’Inter: «Se sbaglia le prossime due partite non riprende più la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG