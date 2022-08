Queste le parole a Radio Sportiva di Carlo Nesti che commenta la situazione dell’Inter e il ritorno di Lukaku.

Ecco le parole di Carlo Nesti a Radio Sportiva sull’Inter e il ritorno di Lukaku dopo la prima giornata di campionato: “Naturalmente in qualche modo sono legate come trattative. Probabilmente un dialogo era stato già avviato per via dei rapporti tra i due club quando era maturato il caso del ritorno all’Inter di Lukaku, questo è facile pensarlo. Più che altro quello da tenere in evidenza sono le colonnine dell’attivo e del passivo.“

Romelu Lukaku

Conclude il giornalista: “Cioè fa parte del caso Lukaku nel senso che l’Inter per come era messa economicamente quest’anno era una squadra che non doveva fare quasi nessun acquisto vista la negatività del bilancio stesso. Invece l’Inter è riuscita ad acquistare, al di là di Lukaku che è un prestito, anche altri giocatori interessanti come Raoul Bellanova.“

