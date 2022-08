Gianluca Di Marzio esperto di mercato di SKY parla così della situazione dell’Inter sul mercato. Ecco le novità.

Sul proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio operatore di calciomercato di SKY parla della situazione dell’Inter sul mercato: “L’Inter ha salutato Casadei, partito per Londra destinazione Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus: oggi le visite mediche e poi la firma. Vedremo se questa cessione basterà per sferrare l’assalto ad Akanji o se l’Inter dovrà accontentarsi di un prestito in difesa con la soluzione low cost Acerbi sempre viva.“

Milan Skriniar

Nereo Bonato a TMW parla così dei nerazzurri: “Tutte le grandi hanno vinto, i momenti di sofferenza sono normali perché siamo all’inizio. Credo che le milanesi abbiano qualcosa in più. La Juve ha diversi infortuni che richiederanno tempo per trovare il sistema di gioco più fluido“.

Fabio Cannavaro alla Gazzetta dello Sport, ne parla così dei nerazzurri: “L’Inter mi sembra la squadra più attrezzata, con la rosa più profonda. Anche se sinceramente i cavalli di ritorno non mi convincono. Lukaku è fortissimo: vedremo se funzionerà di nuovo coi nerazzurri.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG