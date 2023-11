L’esterno dell’Inter Carlos Augusto probabilmente domani giocherà titolare al Da Luz di Lisbona.

Carlos Augusto ha parlato di Benfica-Inter in conferenza stampa; ecco le sue dichiarazioni. “I primi mesi all’Inter sono stati fantastici, mi trovo bene nel gruppo che è devastante. Dimarco è come gli altri, sono amico di tutti. Non c’è concorrenza, voglio fare gruppo”.

La convocazione in nazionale

“Un sogno, volevo indossare quella maglia. Spero di continuare ad andarci, ho tante potenzialità e posso migliorare. Spero di aiutare al massimo”.

Carlos Augusto

Sulla partita

“Non possiamo scegliere gli avversari, loro giocano bene. Noi abbiamo lavorato bene. Siamo l’Inter e dobbiamo vincere sempre. Stiamo parlando di Champions, sono partite diversi e loro giocano in casa. Sono forti, serve concentrazione e crederci. Loro sono un’ottima squadra, dobbiamo essere concentrati. L’Inter deve vincere a prescindere dalla classifica, bisogna stare al primo posto. Non sarà facile, ma vogliamo vincere”.

Sugli avversari

“Di Maria senza dubbio ha una storia e fa la differenza. Dobbiamo prepararci per tutti, dominano la palla. Ci siamo visti settimana scorsa in Brasile-Argentina, sta facendo molto bene. Serve essere concentrati, vediamo cosa succederà domani”.

L’articolo Carlos Augusto: “Il Benfica gioca bene ma noi dobbiamo vincere, Di Maria fa la differenza” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG