Continuano i contatti in termini di calciomercato per quanto concerne l’acquisto a parametro zero di Zielinski in casa Inter

Come riportato oggi su calciomercato.com, c’è un forte pressing da parte dell’Inter per quanto concerne l’acquisto (a parametro zero) del centrocampista del Napoli Zielinski: ritenuto una pedina perfetta per il mercato estivo.

I nerazzurri infatti si sono messi fortemente in contatto con l’agente del calciatore visto il probabile non rinnovo da parte del giocatore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Zielinski Inter, contatti tra l’agente e la dirigenza nerazzurra proviene da Inter News 24.

