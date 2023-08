Ecco il comunicato del Monza nei confronti di Carlos Augusto: nuovo esterno dell’Inter ufficializzato stasera

Tramite il sito ufficiale del Monza, la società biancorossa ha salutato così il nuovo esterno dell’Inter Carlos Augusto. Ecco il comunicato

IL COMUNICATO UFFICIALE – «AC Monza comunica che Carlos Augusto si trasferisce all’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il brasiliano ha contestualmente rinnovato il suo contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Arrivato in Brianza nel settembre 2020, Carlos Augusto ha in totale collezionato 107 presenze e 12 gol. Protagonista della storica Promozione in Serie A del Club, ha disputato poi una grandissima prima stagione nella massima serie, con 6 gol e 5 assist all’attivo. Grazie per le emozioni vissute insieme e un affettuoso in bocca al lupo per la nuova avventura!».

L'articolo Carlos Augusto, il saluto del Monza al nuovo esterno dell'Inter proviene da Inter News 24.

