Carlos Augusto Inter, la Juve ci aveva provato davvero per l’esterno brasiliano! Ecco perchè poi è arrivato il suo rifiuto

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha trovato l’accordo per portare Carlos Augusto alla corte di Simone Inzaghi, bruciando allo stesso tempo la concorrenza della Juventus per l’esterno brasiliano.

I bianconeri, racconta il quotidiano, avevano provato davvero ad acquistare il giocatore, che ha però rifiutato la corte di Madama. Sulla sua decisione ha pesato la voglia di giocare subito in Champions, cosa che a Torino non avrebbero potuto garantirgli.

