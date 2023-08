Bonucci Juve, il club non arretra di un passo nella vicenda con l’ormai ex capitano, che anche ieri ha lavorato con gli esuberi

La Juve non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi per il caso Bonucci. Come scrive Tuttosport, infatti, l’ormai ex capitano anche ieri ha lavorato per conto suo con gli altri esuberi, non seguendo la squadra a Cesena.

Una sgambata contro il Chisola per il difensore e gli altri fuori dal progetto, per una squadra completata poi da alcuni ragazzotti della Next Gen. Ma nonostante le minacce, il numero 19 resta sempre fuori rosa.

