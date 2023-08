Samardzic Juve, se l’Inter non chiude per il centrocampista… Il piano di Giuntoli per soffiarlo a Marotta

Come riferisce oggi Tuttosport, la Juve potrebbe tornare a sorpresa su Lazar Samardzic, giocatore che ha già svolto le visite mediche con l’Inter ma non si può definire ancora un calciatore nerazzurro per i noti problemi sopraggiunti negli ultimi giorni.

I bianconeri sono sempre alla ricerca di un centrocampista e, se dovesse saltare il passaggio del giocatore dell’Udinese ai rivali di sempre, Giuntoli potrebbe tornare alla carica.

