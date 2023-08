Paolo De Paola, su Sportitalia.com, ha così commentato la situazione di Leonardo Bonucci alla Juventus.

LE PAROLE – «Però anche la società bianconera ha i suoi problemi con il recente ricorso di Bonucci che chiede il reintegro nella rosa. Una vicenda abbastanza deludente per il comportamento del giocatore. Abbiamo sempre un certo pudore a considerare opportune le rivendicazioni di taluni milionari profumatamente pagati da anni che pretendono “il minimo sindacale” sul posto di lavoro. Non ci sembra che, a certi livelli, possano diventare “vittime di un sistema” coloro che hanno ottenuto ciò che hanno voluto economicamente tanto da poter guardare con serenità anche al futuro dei propri nipoti (quando ne avranno). Le rivendicazioni sindacali lasciamole a chi ha un lavoro precario o non riesce ad arrivare a fine mese».

