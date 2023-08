Chiesa Juve, la decisione sul futuro dell’esterno bianconero è stata presa: ecco che cosa succederà per lui

Federico Chiesa è pronto a riprendersi la Juventus in questa nuova stagione. Un anno fa l’esterno era al lavoro per recuperare dopo l’infortunio, mentre oggi scalda i motori che ha nelle gambe per la nuova stagione.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, da esterno o più probabilmente da seconda punta, Fede è destinato a rimanere in bianconero, a dispetto delle tante voci di calciomercato su di lui.

