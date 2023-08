Carlos Augusto lancia la sfida: «Contento di giocare a San Siro, ora…». Le dichiarazioni del nuovo acquisto dell’Inter

Carlos Augusto, nuovo esterno mancino dell’Inter accostato in passato anche al Milan, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro.

CARLOS AUGUSTO – «Sono molto felice, è una grande squadre. Sono contento di giocare a San Siro, non vedo l’ora di aiutare i miei compagni. Non c’è nulla da dire, voglio dimostrare il mio valore in campo. Sono ambizioso, so che ho fatto una grande stagione lo scorso anno, spero di fare bene anche qui per migliorare i miei numeri»

