Mercato Milan, Ceccarini annuncia: «Pronti tre colpi entro settembre». Le ultime sulle mosse dei rossoneri

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il mercato del Milan. Come riportato da Niccolò Ceccarini, i rossoneri potrebbero mettere a segno altri tre colpi in questa sessione.

CECCARINI – «Milan da qui alla fine del mercato arriveranno un difensore centrale, un esterno alternativo a Theo e un vice Giroud se uscirà Colombo. Intanto Pellegrino del Platense è un obiettivo ma si lavora anche su altri profili»

