L’esterno nerazzurro Carlos Augusto non è contento del pari della sua squadra anche se la sua prestazione è stata di alto livello.

Sky Sport ha intervistato Carlos Augusto, il migliore dei suoi per noi, dopo Inter-Bologna terminata 2-2; ecco le sue parole. “Credo che dobbiamo essere più lucidi per chiudere le partite. Non è quello che volevamo. Non possiamo pareggiare una partita così. Abbiamo sbagliato nella concentrazione. Dobbiamo essere pronti perché siamo l’Inter e non possiamo pareggiare partite così”.

Carlos Augusto

Fattore stanchezza

“Sappiamo che il calendario è difficile con partite ogni 3 giorni. Ma il gruppo è devastante, siamo pronti per queste partite. Dopo tante partite c’è un po’ di stanchezza, ma credo che non sia questo che abbiamo sbagliato oggi. Sappiamo che il calendario è difficile, ma il mister sa quello che fa. Tutti sono pronti a giocare dal 1′ o a entrare e devono esserlo. Ho fiducia in questo gruppo per questo, che possiamo fare bene anche con questo calendario”.

Il passaggio dal Monza all’Inter

“È chiaro che con meno minuti è più difficile fare numeri. Però la cosa più importante è che la squadra sta bene. Chi gioca deve stare bene. Ho tanti compagni forti“.

Convocato dal Brasile

Infine, il brasiliano si concentra sulla sua prima convocazione in nazionale maggiore della carriera: “È un sogno, è stato una sorpresa. Ero troppo felice. Ho chiamo i miei genitori e chi lavora con me. Ora devo dimostrare anche lì”.

L’articolo Carlos Augusto non si dà pace: “È mancata la lucidità, non possiamo pareggiare così, la convocazione è un sogno e una sorpresa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG