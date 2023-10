Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni al triplice fischio del match dell’8^ di Serie A tra Inter e Bologna, terminato 2-2

Ai microfoni di Sky Sport, Carlos Augusto commenta così la prestazione dell’Inter nel match dell’8^ giornata di campionato di Serie A col Bologna.

LE PAROLE- «Credo che dobbiamo essere più lucidi per chiudere le partite. Non è quello che volevamo. Non possiamo pareggiare una partita così. Abbiamo sbagliato nella concentrazione. Dobbiamo essere pronti perché siamo l’Inter e non possiamo pareggiare partite così»

STANCHEZZA? NO, GRAZIE -«Sappiamo che il calendario è difficile con partite ogni 3 giorni. Ma il gruppo è devastante, siamo pronti per queste partite. Dopo tante partite c’è un po’ di stanchezza, ma credo che non sia questo che abbiamo sbagliato oggi»

CONVOCAZIONE COL BRASILE– «È un sogno, è stato una sorpresa. Ero troppo felice. Ho chiamo i miei genitori e chi lavora con me. Ora devo dimostrare anche lì»

TURNOVER- «Sappiamo che il calendario è difficile, ma il mister sa quello che fa. Tutti sono pronti a giocare dal 1′ o a entrare e devono esserlo. Ho fiducia in questo gruppo per questo, che possiamo fare bene anche con questo calendario»

PASSAGGIO DAL MONZA ALL’INTER– «È chiaro che con meno minuti è più difficile fare numeri. Però la cosa più importante è che la squadra sta bene. Chi gioca deve stare bene. Ho tanti compagni forti e il gruppo è devastante»

