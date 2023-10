La squadra di Inzaghi paga nuovamente dazio alla stanchezza ma anche all’organizzazione del Bologna; ecco le pagelle dei nerazzurri.

SOMMER 6: tocca ma non riesce a respingere il rigore di Orsolini, non ha colpe neanche sulla seconda rete degli avversari.

PAVARD 6: si accentra spesso per entrare nel vivo del gioco e della manovra, ha la colpa di cadere nella finta di Zirkzee che pareggia.

ACERBI 6: rompe l’equilibrio del match col colpo di testa dell’1-0 e interviene in maniera provvidenziale in scivolata ad inizio ripresa. Lascia troppo spazio all’autore della seconda rete del Bologna al pari dei due braccetti mentre subito dopo va vicino alla doppietta.

BASTONI 5,5: in situazione di parità gioca in costante proiezione offensiva, concede poco ad Orsolini ma tantissimo, colpevolmente, a Zirkzee.

DUMFRIES 5,5: molto presente soprattutto sul fondo ma viene praticamente sempre anticipato al momento di concludere. Poco incisivo in generale. (Dal 55’ CUADRADO 5,5: non entra in partita).

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

BARELLA 6: molto vivace, prova a liberare i compagni con tocchi brevi ma deliziosi, cala, come tutti, nel secondo tempo.

CALHANOGLU 6,5: è un pericolo costante dalla bandierina, pennella il cross del primo goal sulla testa di Acerbi ma non solo. Per il resto non gli riesce semplicissimo costruire la manovra quando il Bologna si raggruppa dietro compatto. (Dall’83’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 5,5: non riesce ad incidere come vorrebbe. (Dal 77’ FRATTESI s. v.).

DIMARCO 6: ci prova su punizione senza successo, non molto nel vivo del gioco per meriti degli avversari e di Thiago Motta. (Dal 55’ CARLOS AUGUSTO 7: ingresso molto positivo il suo, si mette in mostra con giocate di gran classe, cerca anche il pareggio un paio di volte).

THURAM 6: appoggia il pallone per il raddoppio di Lautaro poi si limita a combattere con i difensori avversari, non la sua giornata migliore. (Dal 55’ ALEXIS SANCHEZ 6: molto volitivo, gli avversari spesso devono raddoppiarlo se non triplicarlo per sottrargli palla, gioca però lontano dalla porta).

LAUTARO MARTINEZ 6: gara dai due volti, segna il fantastico secondo goal con un destro potente e preciso ma subito dopo commette il fallo da rigore che rimette in partita il Bologna.

INZAGHI 5,5: conferma i titolarissimi e i suoi iniziano bene prima di spegnersi attorno all’ora di gioco. Cerca quindi di svegliare la sua squadra con 3 cambi dopo il pareggio dei rossoblù ma i risultati non arrivano.

L’articolo Inter-Bologna: Lautaro dai 2 volti, Carlos Augusto il migliore, da rivedere Bastoni proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG