L’allenatore del Bologna Thiago Motta è visibilmente soddisfatto del pareggio dei suoi a San Siro nonostante le diverse assenze.

Thiago Motta ha analizzato così in conferenza stampa il pareggio contro l’Inter di oggi. “I primi 20 minuti per qualsiasi squadra qui a San Siro sono difficili. Volevamo evitare di prendere gol, perché da lì diventa molto difficile perché l’Inter spinge tantissimo dall’inizio ed è perfetta per chiudersi e ripartire se è in vantaggio. Il nostro momento oggi è buono, i giocatori hanno capito che dobbiamo stare insieme e lottare, combattere senza i mezzi delle altre. Riusciamo ad arrivare a questo livello con il lavoro, con ragazzi fantastici. Non è mai facile quando prendi due gol su questo campo, non è facile controllare le emozioni. Lo abbiamo fatto, a prescindere dall’età. I ragazzi lottano, sanno che la partita dura più di 90′ e fino all’ultimo siamo presenti per noi e per la gente. Credo i tifosi tornino a casa orgogliosi per la prestazione dei ragazzi”.

Riccardo Orsolini

I complimenti

“Complimenti anche all’Inter, perché è forte, sa cosa vuole e deve fare. Mette intensità nonostante le partite ravvicinate. Complimenti oggi anche alla terza squadra, perché hanno fatto benissimo, senza voler mostrare personalità nel modo sbagliato. L’arbitro ha fatto una partita di altissimo livello. Sulla concessione del rigore ha fatto la cosa giusta, aspettando tranquillo. L’ho visto così in tutte le decisioni, lasciando giocare, limitando il gioco pericoloso e simulazioni. Ha fatto benissimo il suo lavoro”.

Sull’autore del goal del pareggio

“Il suo momento è fantastico, ma sa fare tante cose in maniera fantastica. Ha finito oggi con i crampi ed è giusto, perché sta lavorando bene da molto tempo”.

L’articolo Thiago Motta: “I primi 20 minuti qui sono difficili per tutti, l’Inter è forte e sa quello che deve fare, grande gara dell’arbitro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG