L’esterno sinistro dell’Inter Carlos Augusto ha rivelato quanto la squadra tenesse a conquistare lo Scudetto contro i rossoneri.

Globo Esporte ha intervistato Carlos Augusto che ha ripercorso la sua prima straordinaria stagione all’Inter. “Puntavo a debuttare in Champions League. Ora possiamo alzare ulteriormente l’asticella. Vincere più volte il campionato italiano con l’Inter, creare un ciclo vincente. Vogliamo giocarcela per tutto. Sono molto soddisfatto della mia stagione. Ovviamente ogni giocatore vuole sempre di più, ma penso che il mio ruolo fosse quello di aiutare molto ed essere pronto quando avevano bisogno di me. È la prima stagione, e c’è stato un salto importante“.

Vittoria Inter scudetto 2024

Sul derby

“È stata una partita molto tesa, ma la nostra squadra era preparata e voleva vincere questo titolo contro il Milan, sarebbe stato più bello. Per noi fare questo contro il Milan non è stata una pressione in più, ma una motivazione. Abbiamo giocato grandi partite durante tutto il campionato e quando è arrivata l’occasione di vincere il derby tutti avevamo quella motivazione. È più bello vincere contro un grande rivale”.

Gli obiettivi

“Siamo l’Inter, entriamo in tutte le competizioni per vincere. Champions League, Coppa Italia… Ma avevamo fatto della seconda stella il nostro obiettivo principale. È un simbolo, la seconda stella sullo stemma. Raggiungere il 20° scudetto. Quindi quello era il nostro obiettivo principale, lo sapevano tutti. Naturalmente non abbiamo lasciato da parte le altre competizioni, abbiamo dato il massimo in tutto. Ma è un momento storico, conquistare un’altra stella, lo scudetto. Questo era l’obiettivo principale“.

