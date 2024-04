L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha tirato in ballo molto spesso i nerazzurri dopo il derby di lunedì scorso.

Stefano Pioli ha parlato a lungo di Inter nella conferenza stampa di oggi che anticipa il match con la Juve di domani. “Non possiamo fermarci a queste delusioni che abbiamo dato ai nostri tifosi. Per forza dobbiamo avere l’orgoglio e la forza di rimanere compatti per vincere le partite che rimangono da qui a fine campionato. Saimo dei professionisti, siamo attaccati a quello che facciamo. Soffriamo per questa situazione, ma dobbiamo il dovere di avere le spalle larghe, di rialzarci per poi buttare sul campo le nostre migliori prestazioni possibili”.

Marcus Thuram

Sul derby

“Abbiamo dato tutto sì, ma non sempre siamo riusciti a mettere in campo le nostre migliori qualità senz’altro sì. L’Inter ha da quattro anni la squadra più forte del campionato ed ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato. Abbiamo provato a lottare per le posizioni di vertice, alcune volte ci siamo riusciti e alcune volte meno. Abbiamo dato tutto mentalmente ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco”.

Le valutazioni sull’operato di Pioli

“Credo che sia stato un errore sottovalutare il cammino nella scorsa Champions League, non so da cosa sia dipeso. Se abbiamo sbagliato noi o io a comunicare. Ma inutile nascondersi, il fatto che a vincere lo scudetto sia l’Inter, il fatto che ad eliminarci sia stata l’Inter per tutto il nostro ambiente è quello che fa la differenza. Fino a qualche anno fa, quando il Milan arrivava quinto, sesto, quarto, terzo o secondo e vinceva la Juve tutto sommato il Milan ha fatto quello che doveva fare. Ora sono i nostri rivali che vanno a vincere e i nostri errori e limiti vengono rimarcati ancora di più. Se vogliamo alzare il livello dobbiamo imparare ad avere le spalle larghe, ad essere ancora più continui, ad essere più solidi e giocare meglio, a fare tutto quelle cose che l’Inter è riuscita a fare e noi no. Se abbiamo 17 punti in meno…“.

