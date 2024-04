L’attaccante argentino sta giocando pochissimo in Francia e potrebbe perciò non avere mercato in futuro.

Joaquin Correa sembra proprio non riuscire a ritrovarsi: l’ultima stagione alla Lazio è stata la sua migliore in assoluto e nelle successive non si è mai neanche avvicinato a quel livello.

Ritorno probabile

Il Tucu è in prestito all’Olympique Marsiglia dove ha giocato 18 partita in tutte le competizioni per più di 600 minuti totali: lo score è impietoso per un attaccante, 0 goal e 0 assist realizzati. Dati che fanno rabbrividire se si pensa che Alexis Sanchez nella stessa squadra appena un anno prima realizzò 18 reti. L’ex Lazio è in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione del club francese alla prossima Champions League. In campionato il Marsiglia è ottavo ed è quasi impossibile che riesca a raggiungere il terzo posto a fine stagione; i francesi però sono in semifinale di Europa League e possono sperare nella vittoria finale che vorrebbe dire anche qualificazione in Champions.

Joaquin Correa

Scenari futuri

Tuttosport sostiene quindi che allo stato attuale l’ipotesi più probabile per il futuro di Correa è un ritorno a Milano; la stima di Inzaghi tra l’altro non è mai mancata. Il Tucu è sotto contratto per una sola altra stagione e quindi non può essere prestato; l’unica altra speranza in uscita è che arrivi qualche offerta dall’Arabia. L’Inter vuole avere 5 punte in organico nella prossima a stagione e al contempo non ha budget da investire sul mercato: ai dirigenti piace Gudmundsson ma servirà una grossa cessione per poter pensare di intavolare una trattativa.

