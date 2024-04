L’attaccante del Bologna sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo ma resta difficile un suo approdo in nerazzurro.

L’esperto di mercato Luca Marchetti su TMW Radio ha spiegato quale squadra vede davanti a tutti nella corsa per Joshua Zirkzee. “Io ti direi quasi più Juve. Tra Milan e Inter sicuramente più Milan, se ci metti anche la variante Juve vedo la Juve avanti. Secondo me Chiesa con questo contratto può partire, l’altro punto interrogativo in casa Juventus è Vlahovic. Parliamo di un grande giocatore che però ha un costo stagionale pesante, parliamo di 11-12 milioni netti. O rinnova spalmando l’ingaggio, ma chi glielo farebbe fare? Oppure si può pensare a cederlo, bisognerà vedere che offerte potranno arrivare alla Juve. Per Zirkzee il Milan può mettere i soldi quasi subito, la Juve invece deve prima cedere”.

Federico Chiesa

I dettagli

“Stabilire un prezzo è difficile, sicuramente non si andrà sotto i 40 milioni, poi bisognerà vedere e come si scatenerà l’effetto asta. Alla fine poi deciderà Zirzkee dove andare e l’eventuale presenza di Thiago Motta potrebbe fare la differenza. Per quanto riguarda Chiesa o rinnovi o lo vendi, perché l’alternativa è perderlo a zero. Se arriva un’offerta importante per un giocatore come Chiesa o per un giocatore come Vlahovic la Juve deve farsi trovare pronta. Ricordiamo che lo scorso anno la Juve aveva imbastito l’operazione con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic, era un’operazione prettamente economica non tecnica proprio per il contratto pesante di Vlahovic”.

L’articolo Inter: Zirkzee piace ma Juve e Milan sono più avanti proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG