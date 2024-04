Archiviato il discorso campionato con la vittoria aritmetica, i nerazzurri possono affrontare le ultime gare della stagione con animo un po’ più leggero.

L’Inter ha conquistato matematicamente lo Scudetto numero 20 grazie alla vittoria nel derby di lunedì scorso contro il Milan. Ciò non vuol dire che ora ci si potrà rilassare: Inzaghi si aspetta risposte dai suoi giocatori anche nelle prossime partite.

Le assenze

Domenica alle 12:30 a San Siro arriverà il Torino attualmente decimo in classifica; i granata possono ancora sperare in un piazzamento europeo in vista della prossima stagione. Il tecnico nerazzurro naturalmente non vuole fare brutta figura, men che meno in casa davanti ai propri tifosi; dopo la gara tra l’altro ci sarà la festa in pullman scoperto. Nel match dell’ora di pranzo sicuramente non ci sarà lo squalificato Dumfries che è stato espulso nel derby; a forte rischio c’è anche Acerbi che non si è allenato in gruppo negli ultimi giorni per via di un affaticamento muscolare.

Kristjan Asllani

Le probabili

I cambi di formazione non saranno pochi: in difesa ci sarà De Vrij al centro mentre a centrocampo Asllani e Frattesi dovrebbero far rifiatare Calhanoglu e Mkhitaryan. secondo Sky Sport sulla fascia sinistra dovrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Buchanan mentre in attacco riposerà anche Lautaro Martinez; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard; de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Arnautovic. All.: Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric.

