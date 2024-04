I nerazzurri vogliono capire entro fine mese prossimo cosa ne sarà dell’esterno olandese: se non ci sarà prolungamento occorrerà tornare sul mercato.

L’Inter ha raggiunto la certezza della vittoria dello Scudetto e ora in campo potrebbero vedersi alcune delle cosiddette seconde linee; i dirigenti nel frattempo studiano le mosse da fare sul mercato. C’è da sciogliere in tempi brevi il nodo riguardante Denzel Dumfries.

La situazione

Il contratto dell’olandese scade nel 2025 e quindi si avvicina il dentro o fuori: lo scorso inverno le parti iniziarono a parlare di un rinnovo ma ben presto si capì che le visioni erano piuttosto discordanti. L’ex PSV Eindhoven vorrebbe restare ma per farlo chiedeva uno stipendio di 5,5 milioni a stagione, più del doppio di quanto percepito ora; i nerazzurri offrivano 4 milioni a stagione, cifra che corrisponde all’ingaggio di Dimarco. Non si arrivò a rottura ma ci fu uno stallo che dura tutt’oggi.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Le ultime novità

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter ha chiesto all’olandese di far sapere entro metà maggio se intende rivedere al ribasso la propria richiesta di stipendio per col rinnovo. In caso di risposta negativa Marotta e Ausilio dovranno attivarsi per cercargli una destinazione e soprattutto per trovare un sostituto a prezzo contenuto. L’Inter lo pagò 12,5 milioni di euro nel 2021 e quindi a bilancio il suo valore non è elevato: ciò vuol dire che già con una cessione da 20 milioni di euro ci sarebbe una bella plusvalenza. In caso di mancato rinnovo i nerazzurri difficilmente riusciranno ad ottenere di più; la priorità è evitare un altro caso Skriniar.

