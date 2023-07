Tra i nomi per la porta dell’Inter in caso di cessione di André Onana c’è anche quello di Marco Carnesecchi: i dettagli

L’Inter pensa a Marco Carnesecchi come profilo giovane che può prendere il posto di André Onana tra i pali. Il portiere di proprietà dell‘Atalanta, quest’anno in prestito alla Cremonese, rappresenta una delle alternative principali ad Anatolij Trubin, che resta il primo nome nella lista. Questo il punto fatto dal Corriere dello Sport.

Il quotidiano spiega: «In prima fila, c’è l’ucraino Trubin, ma lo Shakthar Donetsk tiene alta l’asticella, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Tra i candidati, come noto, c’è pure il georgiano Mamardashvili, per cui il Valencia ha fissato un prezzo di almeno 25 milioni. Nell’ipotesi di un numero uno giovane, da non escludere nemmeno il profilo di Carnesecchi, rientrato all’Atalanta».

L’articolo Carnesecchi, l’Inter ci pensa: è l’alternativa a Trubin. La situazione proviene da Inter News 24.

