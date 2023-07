Le parole di Giovanni Carnevali su quella che è stata la cessione del centrocampista Frattesi dal Sassuolo all’Inter

Giovanni Carnevali, ha risposto su La Gazzetta dello Sport su quella che è stata la cessione di Frattesi alla corte dell’Inter.

LE PAROLE – «Frattesi all’Inter? Il Sassuolo ha dimostrato che si può stare a lungo in A valorizzando i propri giocatori. Rispondendo: non sono dispiaciuto. Sono contento. Anzi felice per lui».

L’articolo Carnevali: «Frattesi? Sono contento che sia andato all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG