Mario Giuffredi, agente di Davide Faraoni, ha parlato di vari temi ai microfoni di Canale 21, tra cui il futuro del giocatore dell’Hellas Verona

Mario Giuffredi, agente di Davide Faraoni, ha parlato di vari temi ai microfoni di Canale 21, tra cui il futuro del giocatore dell’Hellas Verona.

PAROLE – «Politano? Vuole rimanere a Napoli, qui sta molto bene, forse ha solo espresso male un suo stato d’animo e come sempre i giornalisti ci hanno ricamato sopra. Lui non pretende di essere titolare. Resterà sicuramente a Napoli e cercherà di vincere il quarto scudetto. Folorunsho? Garcia lo sta valutando, vediamo che accade nelle prossime settimane, se resterà o andrà in Serie A a giocarsi le sue chance altrove. Gaetano? Garcia vuole conoscerlo e dopo capiremo cosa penserà di lui. Faraoni? Rimane al Verona, sta bene dove sta».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG