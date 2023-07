Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato al termine dell’amichevole andata in scena ieri contro il Pafos, in cui i bianconeri hanno vinto

PAROLE – «Con Thauvin mi trovo benissimo in campo, è un giocatore incredibile. È un calciatore top, vede cose che io non vedo. Mi passa la palla quando vede che ho l’opportunità, mi aspettavo il suo assist di testa, ma non così bene! Infatti ero lì pronto a segnare. Si sta creando un bel gruppo, è una squadra giovane. Siamo felici. Gli allenamenti sono duri, ma ce la facciamo».

