Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Argentina.

ITALIA – «Negli ultimi allenamenti abbiamo fatto quello che di solito facciamo preparando le partite in Nazionale, partendo dalla nostra modalità di giocare per affrontare l’Argentina che è una squadra difficile da affrontare perché ha giocatrici tecniche ed è caratterialmente molto forte.Sarà importante l’atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità Questo Mondiale è importante tanto quanto l’altro perché dà continuità a un processo di crescita. L’essersi qualificati per due Mondiali di fila è straordinario per il nostro movimento».

GIRELLI – «L’ho vista lo scorso Mondiale e mi ha impressionato. È una squadra con forte carattere ma anche tecnicamente importante. Abbina intensità alla tecnica, può far male a chiunque. Dal gruppo mi aspetto di vedere quello che ho visto in questi mesi, siamo state compatte negli allenamenti e non solo. Siamo concentrate, sappiamo tutte benissimo cosa significa essere qui. Dobbiamo portare consapevolezza e non avere rimorsi in ogni partita».

