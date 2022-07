Giovanni Carnevali AD del Sassuolo parla così al Corriere della Sera della situazione della Serie A tra cui l’Inter.

Queste le parole dell’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali sui colpi effettuati in Serie A, tra cui l’Inter, le parole al Corriere della Sera: “La Juventus è la squadra che è migliorata di più, l’Inter parte alla pari se non dovesse vendere Skriniar con Lukaku hanno fatto un colpo pazzesco. Le altre sono tutte dietro anche se il Milan può confermarsi. C’è molto entusiasmo a Roma per l’arrivo di Dybala.“

Fabrizio Biasin parla in una lunga e bella intervista a Inter-News.it: “L’Inter è ben coperta nelle fasce sia a destra sia a sinistra. A destra il titolare è Denzel Dumfries con Raoul Bellanova come sostituto e all’occorrenza il buon Danilo D’Ambrosio. A sinistra il titolare sarà Gosens con Matteo Darmian riserva e all’occorrenza Federico Dimarco.“

Aggiunge e conclude sempre a Inter-News.it: “Quindi non vedo questi problemi. Gosens bisogna aspettare perché ha avuto problemi fisici lo scorso anno. Ma l’Inter ha fatto un investimento importante a gennaio su di lui e quindi il titolare sarà lui. Non sono d’accordo con questi giudizi affrettati basati sulle amichevoli estive.“

