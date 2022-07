Il Sassuolo complice la vendita di Scamacca in Premier League si ritrova con la disponibilità per poter fare Pinamonti dall’Inter.

L’Inter può vendere Pinamonti, l’ex attaccante di Empoli e Genoa può finire seriamente al Sassuolo. I neroverdi hanno una quantità ingente di denaro derivata dalla mostruosa e straordinaria cessione di Scamacca in Premier League per oltre 40 milioni di euro. Non basta il giovane Augustin Alvarez per l’attacco di Dionisi.

Andrea Pinamonti

I neroverdi si presenteranno con quindici milioni di euro più una recompra già stabilita ad un prezzo chiaramente molto più alto. Per Marotta non sarà ancora abbastanza visto che si vuole inserire più di qualche milione almeno come bonus per arrivare a venti milioni di euro circa complessivi. Insomma la trattativa è iniziata e vedremo come andrà a finire per Pinamonti ritornato dopo il prestito fruttuoso alla corte di Andreazzoli.

