Il giocatore della nazionale spagnola Alvaro Morata potrebbe ritornare per la terza volta in prestito alla Juventus.

Alvaro Morata può tornare per la terza volta in prestito alla Juventus, Max Allegri lo rivuole, perché chiaramente senza Chiesa a sinistra il buco è consistente. Inoltre Morata può sostituire Vlahovic nel mezzo alla bisogna, quindi un giocatore così duttile farebbe comodo ad ogni società. Lo spagnolo ama i bianconeri, come dichiarato più volte, di certo non ci perderebbe nemmeno un secondo per ritornare ancora.

IM_Alvaro_Morata

Le richieste dell’Atletico Madrid restano alte, oltre 25 milioni di euro più bonus, con squadre della Premier League che sono pure disponibili a sborsare tale denaro. I bianconeri non andranno oltre il prestito con obbligo con cifre relativamente molto più basse. I contatti proseguono, si valutano anche alternative come Werner del Chelsea e Firmino dal Liverpool. Zaniolo nonostante l’accordo con la società bianconera, non riesce a svincolarsi per via del mancato accordo tra la Juventus e la Roma. Situazioni tutte in divenire.

