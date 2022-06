L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali parla della sessione di mercato che sta per cominciare.

Giovanni Carnevali a Sky Sport smentisce di aver ricevuto offerto per i giovani del Sassuolo. “È un calciomercato interessante, si sta già muovendo qualcosa. Il desiderio del Sassuolo è di cercare di mantenere la rosa il più possibile. Di concreto non c’è nulla, c’è già qualche contatto con qualche società per Scamacca e altri”.

“La vetrina della Nazionale fa sì che ci possa essere un interesse maggiore per loro. Exploit di Gnonto? Fa capire che dobbiamo aspettare i giovani e dare loro la possibilità di giocare in Serie A. Avevamo preso qualche contatto tempo fa, fa parte della nostra filosofia. Dobbiamo dare le possibilità ai ragazzi di giocare, altrimenti la Nazionale non avrà grandi risultati“.

