Come aveva ammesso anche lui stesso dopo l’ultima giornata di campionato, Samir Handanovic resta all’Inter.

L’Inter ha definitivamente chiuso il discorso portieri per la prossima stagione: i tre estremi difensori saranno Samir Handanovic, Andre Onana e Alex Cordaz. Lo sloveno secondo Tuttosport ha accettato il rinnovo per una sola stagione con un ingaggio di 2,5 milioni, si giocherà il posto col collega più giovane che arriva a parametro zero dall’Ajax.

IM_Andre_Onana

I nerazzurri hanno anche un’opzione per rinnovare anche di un’altra stagione il vincolo del capitano. Resta anche Alex Cordaz che ha un importante ruolo all’interno dello spogliatoio oltre che una grande utilità per la lista Champions essendo cresciuto nel settore giovanile interista. Per lui è pronto un contratto da dirigente al Crotone ma è ancora presto.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG