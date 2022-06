Lavori in corso in casa Lazio con la rosa che ha bisogno di molti buchi da colmare a cominciare dall’estremo difensore.

Il Corriere dello Sport aggiorna la situazione relativa al mercato della Lazio che al momento ha uomini contati in porta ed in difesa dopo gli addii di Thomas Strakosha e Luiz Felipe. Molto probabilmente partirà anche Francesco Acerbi anche se ci vorrà tempo per trovare una soluzione che vada bene a tutti.

Alex Meret

Maurizio Sarri ha indicato Marco Carnesecchi dell’Atalanta come obiettivo per la porta ma c’è differenza tra le parti, ballano 5 milioni di euro tra domanda e offerta. Sullo sfondo ci sono anche Vicario dell’Empoli (sarà riscattato sicuramente dai toscani che lo compreranno dal Cagliari) ed i due portieri del Napoli Meret e Ospina.

