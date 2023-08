Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione legata a Berardi

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione legata a Berardi. Le sue dichiarazioni:

«Se andrà alla Juventus? No. C’era un principio di trattativa: la Juventus aveva mostrato interesse nei confronti di Domenico e noi avevamo aperto alla sua cessione una decina di giorni fa. Anche perché lo stesso giocatore aveva aperto all’operazione. Il Sassuolo aveva indicato una data ben precisa entro cui andava chiusa l’operazione: il 17 agosto. Questo perché giovedì scadeva la nostra possibilità di acquistare il giocatore che avrebbe sostituito Berardi. Ho detto chiaramente a Giuntoli e agli agenti di Domenico che non saremmo potuti andare oltre quella data. Ma Giuntoli non si è più fatto sentire. Per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Però ora noi togliamo Berardi dal mercato. Sono molto infastidito, perché da parte nostra c’è sempre stata apertura e disponibilità. Anche se Giuntoli presentasse oggi l’offerta giusta, non cambierei decisione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG