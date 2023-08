Pellegrino Milan, ci siamo (quasi): cifre e dettagli dell’operazione che i rossoneri stanno portando avanti col Platense

Ormai ci siamo per Marco Pellegrino al Milan. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno incontrato l’Atletico Platense avvicinandosi di fatto alle richieste del club argentino.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport l’operazione dovrebbe essere chiusa a breve per un totale di 5 milioni di euro per il cartellino più una percentuale sull’eventuale futura rivendita.

