L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher elogia l’allenatore spagnolo sostenendo che la sua squadra si appresta a vincere tutto.

Il Manchester City ieri h vinto la Premier League aritmeticamente, nelle prossime settimane giocherà la finale di FA Cup contro i rivali cittadini del Manchester United ed il 10 giugno ci sarà la finale di Champions League contro l’Inter.

Champions League

Sky Sports ha intervistato Jamie Carragher che si è espresso così sulle possibilità dei Citizens di fare il treble: “Penso che lo faranno. Sono grandi favoriti contro l’Inter e contro il Manchester United. Sembra che quasi ogni stagione siano destinati a vincere. Gli standard sono stati alzati di livello da Pep Guardiola. Con un allenatore diverso non avrebbero raggiunto queste vette e per me è lui differenza più grande. Gli altri club avranno la minima convinzione di poter sfidare il Manchester City? Al momento sono su un livello completamente diverso“.

L’articolo Carragher: “Penso che il City farà il triplete, gli sfidanti sono su un livello completamente diverso” proviene da Notizie Inter.

